الرائد يواجه الفيحاء بحثاً عن مربع الكبار

يتطلع الرائد لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء في المواجهة التي يحتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث ضمك عن إبقاء حظوظه قائمة في البقاء حينما يستضيف الحزم، وفي الأحساء يبحث العدالة عن فوزه الثالث هذا الموسم حينما يواجه ضيفه الفيصلي، في المرحلة 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يتطلع الرائد لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء.

وتوقفت انتصارات الرائد في المرحلة السابقة عقب تعادله أمام غريمه التقليدي التعاون 1-1 ليرفع رصيده الى 31 نقطة ليبقى في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن أهلي جدة والوحدة صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويبحث الرائد عن فوزٍ قد يصعد بالفريق للمركز الثالث لأول مرة في حال خسارة فريقي أهلي جدة الذي سيواجه النصر والوحدة الذي سيحل ضيفاً على الفتح يوم السبت المقبل.

وفي المقابل يسعى الفيحاء لمواصلة انطلاقته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر التي تجاوزها الفريق بشكل مؤقت عقب فوزه أمام مضيفه الوحدة في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ليتقدم الى المركز التاسع.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بالمحالة يبحث ضمك عن فوزٍ سينعش حظوظه في البقاء حينما يستضيف الحزم.

وقدّم ضمك أداء مميزاً منذ نهاية الدور الأول بعدما جمع 7 نقاط من 5 مباريات متتالية بتعادله أمام الاتفاق والفتح والنصر والعدالة وفوزه على مضيفه اتحاد جدة إلا أن نتائجه المميزة توقفت في المرحلة الماضية عقب خسارته أمام مضيفه الشباب 3-2 ليتراجع إلى المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وفي المقابل يواصل الحزم رحلة الابتعاد عن مناطق الخطر التي حاصرته في المراحل الأخيرة وعقب خسارته من النصر 2-صفر ليحتل المركز 12 برصيد 22 نقطة وبفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز 13.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يسعى العدالة لتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم حينما يستضيف الفيصلي.

وحقق العدالة فوزين فقط هذا الموسم كان آخرها أمام أبها في المرحلة الرابعة ليبدأ الفريق سلسلة من الخسائر مع نهاية الدور الأول.

ويأمل العدالة في أن يتوج مستواه الذي قدمه في آخر 5 مباريات بتعادله أمام فرق الاتحاد والأهلي وضمك والتعاون وأبها، في تحقيق فوز يبقي حظوظه قائمة في البقاء.

ويعيش العدالة وضعاً فنياً حرجاً حيث أصبح الفريق قريباً من الهبوط اذا ما استمر في إهدار النقاط حيث يحتل المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن ضمك متذيل الترتيب.

وفي المقابل يأمل الفيصلي في استعادة توازنه والعودة مجددا لنغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر مرحلتين.

وفشل الفيصلي في تحقيق الفوز في آخر مرحلتين عقب تعادله أمام الفتح وخسارته أمام الاتفاق 2-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز السابع برصيد 28 نقطة.