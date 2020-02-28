الفيحاء يقلب تأخره إلى فوز على الرائد

واصل الفيحاء مسلسل انتصاراته بعدما قلب الطاولة على ضيفه الرائد 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في المرحلة 20 "جولة شباب العشرين"، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاجأ الرائد مضيفه بهدفٍ مبكر بعد مرور 5 دقائق عن طريق مهاجمه رائد الغامدي الذي تلقى تمريرة من زميله السوري جهاد الحسين ليخترق دفاع الفيحاء ويسدد الكرة بمهارة في شباك الحارس الأردني عامر شفيع.

وانتظر الفيحاء حتى الدقيقة 43 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مدافعه نواف الصبحي الذي ارتقى لعرضية زميله التشيلي الخبير كارلوس فيلانويفا ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وفي الشوط الثاني فرض الفيحاء سيطرته وكاد لاعبه فيلانويفا أن يسجل الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة مميزة من زميله أحمد بامسعود ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الرائد سريعاً بعدما سنحت له فرصة خطيرة للاعبه أحمد الزين الذي تلقى تمريرة من زميله المغربي جلال الداوودي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 74 تمكن مدافع الفيحاء جيجي دي باروس من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله فيلانويفا برأسه لتستقر في شباك الرائد.

وكثّف الفيحاء هجومه وتمكن لاعبه الغاني صامويل أوسو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المدغشقري فانيفا آندرياتسيما ليسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس عز الدين دوخة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 27 نقطة ليتقدم للمركز التاسع، وبقي الرائد على رصيده السابق 31 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.