ياسر المسحل: أخطاء الحكام لن تتوقف

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن أخطاء الحكام في المسابقات المحلية لن تتوقف لأنها جزء من اللعبة، لافتا إلى أنه لن يرد على تصريحات رئيس التعاون الأخيرة بخصوص ملف الحكام.

وقال المسحل في مقابلة مع برنامج "في المرمى": مسألة الاحتجاج على الحكام لن تتوقف، لاسيما مع احتدام المنافسة تزداد الضغوط على الأندية، علما أن مجال التحكيم دائما جدلي، وبدورنا في اتحاد كرة القدم تم تعيين أحد أفضل الأسماء العالمية على رئاسة لجنة الحكام، ونعمل على استقطاب أفضل الحكام المتاحين للمباريات، وأخطاء الحكام لن تتوقف.

وبخصوص التصريحات الأخيرة لرئيس نادي التعاون، ذكر المسحل: تقنية الفيديو لم تكن معطلة في مباراة الرائد والتعاون، ونحن في اتحاد كرة القدم لا نخاف من أي، ولا أريد الرد على أي حديث إعلامي لأي رئيس ناد، لأنه لدينا وسيلة تواصل معروفة، وأي حديث يخرج عن صياغه هناك إجراءات قانونية، وكل حكام الـ "فار" أجانب والمساعد سعودي، ولا يمكن أن يتدخل الحكم المساعد ودوره محدود جدا في مراقبة الحالات التي يمكن أن يغفل عنها الأساسي.

وحول مباريات المنتخب السعودي والأندية في المشاركات القارية، أوضح: سلامة البعثات السعودية أولوية قصوى، وسيكون هناك اجتماع على مستوى لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لبحث موضوع مشاركات الأندية والمنتخبات، وسيحضره إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد، وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد القاري.