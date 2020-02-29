اتحاد جدة يهز شباك الشباب خمس مرات ويصعد للمركز 12

فجّر اتحاد جدة غضبه حينما اكتسح ضيفه الشباب 5-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام جولة "شباب العشرين"، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتحاد في إيقاف مسلسل الخسائر والعودة مجدداً للانتصارات التي غابت عن الفريق في المرحلتين السابقتين، حينما خسر من ضيفه ضمك 2-1 ومضيفه الهلال 1-صفر.

وبدأ الشباب المباراة بهجوم مكثف على مرمى الاتحاد أثمر عن هدفٍ مبكر بعد مرور 10 دقائق عن طريق مهاجمه السنغالي، ماكيتي ديوب، الذي تلقى تمريرة من زميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً وتحديداً بعد مرور 6 دقائق بعدما تمكن مهاجمه الإيفواري ويلفرد بوني من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي رومارينيو ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مدافعه حمدان الشمراني من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 20، بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالاله المالكي وحول الكرة برأسه لتسكن شباك الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته ووضحت رغبته بتسجيل الهدف الثالث حيث سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه رومارينيو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجانب القائم الأيمن لمرمى الشباب.

وعند الدقيقة 72 تمكن مدافع الاتحاد حمدان الشمراني من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد متابعته لتسديدة زميله الأرجنتيني ليوناردو خيل العائدة من القائم ليكملها في الشباك.

وعند الدقيقة 74 ازدادت صعوبة المباراة على الشباب بعد طرد لاعبه السنغالي الفريد ندياي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل الهدف الرابع عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالاله المالكي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس فاروق بن مصطفى.

وعند الدقيقة 80 اختتم البرازيلي رومارينيو أهداف الاتحاد بتسجيله الهدف الخامس عقب تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الشباب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز 12، وبقي الشباب على رصيده السابق 28 نقطة ليبقى في المركز الثامن.