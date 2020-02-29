الاتفاق يكتسح أبها في شوط ويواصل تقدمه

واصل الاتفاق مسلسل انتصاراته بعدما اكتسح ضيفه أبها 4-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الاتفاق بتحقيق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم بعد فوزه أمام مضيفه الفيصلي 2-1 في المرحلة الماضية.

ولم يجد الاتفاق أي صعوبة في تجاوز ضيفه حيث انتظر دقيقتين فقط حتى تمكن مهاجمه المغربي وليد أزارو بافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله سعد السلولي برأسه في شباك مواطنه عبدالعالي المحمدي.

وواصل الاتفاق هجومه وتمكن مهاجمه وليد أزارو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 5 بعد تلقيه تمريرة من زميله صالح القميزي ليسدد الكرة في شباك أبها. وعند الدقيقة 19 نجح لاعب الاتفاق الشاب سعد السلولي بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد الكويكبي ليحترق دفاع أبها ويضع الكرة بذكاء في شباك الحارس عبدالعالي المحمدي. وكثّف الاتفاق هجومه وتمكن لاعبه محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 44 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك أبها.

وفي الشوط الثاني فرض أبها سيطرته خلال الدقائق العشر الأولى ونجح لاعبه التونسي سعد بقير بتسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 51 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر، وبقي أبها على رصيده السابق 24 نقطة ليتراجع إلى المركز 11.