الأهلي ومدربو "شرق أوروبا".. 6 بطولات خلال 20 عاماً

عرف أهلي جدة مدربي منطقة شرق أوروبا مطلع القرن الجاري والذين حقق أغلبهم بطولات مع النادي في الفترات التي أشرفوا على تدريب الفريق فيها، قبل الوصول إلى فلادان ميلوفيتش الذي سيكون المدرب التاسع من شرق أوروبا مع الأهلي.

وسبق لإدارات أهلي جدة أن تعاقدت مع الكرواتي لوكا بيزوفيتش، الراحل الصربي نيبوشا فوكوفيتش، البلغاري مالادينوف، الصربي ميلوفان رايفيتش ومواطنه إلكسندر إيلتش، التشيكي كارل ياروليم، الأوكراني سيرجي ريبيروف والكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وكان الكرواتي لوكا بيزوفيتش أول مدرب من شرق القارة العجوز يتولى تدريب أهلي جدة، ونجح في موسمه الأول بتحقيق كأس الأمير فيصل بن فهد عام 2000 بعدما تغلب على النصر بركلات الترجيح، وبلغ المربع الذهبي ذلك الموسم قبل الخسارة أمام الاتحاد.



نيبوشا

وبعد 5 أعوام جاء الصربي الراحل نيبوشا إلى أهلي جدة، وفي موسمه الأول بلغ نهائي كأس ولي العهد مع الفريق قبل الخسارة أمام الهلال بهدف نواف التمياط، وفي الموسم الثاني حقق كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس ولي العهد بعد الفوز على اتحاد جدة في كلا النهائيين.

وبعد فشل الطرفين في الوصول إلى صيغة لتمديد التعاقد، توجهت إدارة الأهلي صيف 2007 إلى الألماني ثيو بوكير، لكن الأخير لم يستمر طويلاً وتمت إقالته والاستعانة بنيبوشا من جديد حتى نهاية ذلك الموسم، إلا أنه لم يستطع الحصول على أي لقب بخلاف فترته الأولى.

وفي صيف 2008 حضر البلغاري مالادينوف إلى تدريب الأهلي وحقق معه كأس الأندية الخليجية على حساب مواطنه النصر، وأوصل الفريق إلى المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، ورحل بعد موسم واحد قضاه في المدينة الساحلية.

واستعانت إدارة الأهلي في عام 2010 بالصربي ميلوفان رايفيتش والذي أوصل غانا إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وبعد فترة قصيرة من استلامه المهمة قرر فسخ العقد والعودة إلى بلاده بسبب ما أسماه "ظروف عائلية قاهرة" ليتولى مواطنه إلكسندر إيليتش تدريب الفريق ويحقق معه كأس الملك 2011 على حساب اتحاد جدة بركلات الترجيح.



ألسكندر إيليتش

وبعد تحقيق كأس الملك، تولى التشيكي كارل ياروليم تدريب الأهلي وحقق معه كأس الملك والمركز الثاني في دوري موسم 2011-2012 بعد منافسة حامية مع الشباب، وبلغ نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم اللاحق قبل الخسارة أمام أولسان الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف دون رد، وبعد إقالته من منصبه تولى إيليتش المهمة دون تحقيق أية بطولة.



سيرجي ريبيروف

وتولى الكرواتي سيرجي ريبيروف مهمة تدريب أهلي جدة في موسم 2017-2018، وحل ثانياً في الدوري وخرج من كأس الملك على يد الفيصلي، قبل أن يقال من منصبه ويتولى فتحي الجبال تدريب الفريق في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري.

وفي الموسم الحالي تولى برانكو إيفانكوفيتش تدريب الأهلي في 5 مباريات، خرج من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وتعادل وفاز وخسر في الدوري لتتم إقالته من منصبه.