فلادان ميلوفيتش يقود تدريب أهلي جدة يوم الاثنين

أعلن أهلي جدة أن مدربه الجديد فلادان ميلوفيتش سيقود تدريب الفريق يوم الاثنين بعد ساعات من وصوله السعودية، وذلك استعداداً لمواجهة الفيحاء في الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعاقدت إدارة أهلي جدة مع المدرب الصربي نهاية الأسبوع الماضي ليخلف السويسري كريستيان غروس الذي أقيل من منصبه إثر الخسارة من الوحدة الشهر الماضي بهدفين دون رد.

وسيصل المدرب الصربي إلى جدة فجر يوم الاثنين، وسيتولى تدريب الفريق في نفس اليوم وذلك للتحضير لمواجهة الفيحاء في جدة خلال الجولة المقبلة.

وسيكون فلادان خامس مدرب يقود الأهلي هذا الموسم بعد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والسعوديين صالح المحمدي ومازن بهكلي والسويسري كريستيان غروس.