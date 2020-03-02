إدارة نادي الاتفاق تحتج على جدولة مباريات الفريق

احتجت إدارة نادي الاتفاق على جدولة مباريات الفريق للفترة المقبلة من الموسم، بعد تقديم مباراة النادي أمام الشباب ليوم واحد.

وجاء في نص بيان النادي على "تويتر" بأن "القرار المفاجئ الذي أصدرته لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي بتقديم مباراة الفريق أمام نظيره الشباب في الجولة 22 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليوم واحد عن موعدها المقرر في جدول الترتيب، فإن مجلس إدارة النادي يؤكد على أن القرار الصادر من اللجنة إن كان يكشف عن شيء، فإنما يكشف مستوى التناقض الذي وصلت إليه اللجنة في عملها من جهة، وفي سوء التعامل مع إدارات الأندية من جهة أخرى، وما بلغته من عدم الأخذ بالاعتبار مصالح الفرق من الناحيتين الإدارية والفنية من جهة ثالثة.

وزاد النادي في البيان: ما يؤسفنا في قرار اللجنة هو تجاوزها على كل الاعتبارات الإدارية وأدبيات التعامل مع الكيانات فإلى جانب مخالفتها للتعميم في ديسمبر الماضي، والذي حددت فيه إقامة الجولة 22 في 3 أيام خلال الفترة من 12 وحتى 14 مارس، فإنها لم تأخذ رأي مجلس إدارة النادي أو حتى إشعاره قبل إصدار قرارها بتحديد مباراة الاتفاق يوم 11 مارس، في تصرف لا يعبر عن أدنى درجات التعامل المفترض، فضلاً عن تغييبها لمبدأ تكافؤ الفرص في أيام الراحة بيننا وبين نادي الشباب، وهو الأمر الذي سينعكس فنيًا على تحضيرات الفريق للمباراة.

وأضاف: إن قناعتنا بتناقض اللجنة يعززه أكثر رفضها تقديم مباراتنا مع نادي الهلال في الجولة المقبلة ليوم واحد حتى نستفيد من يوم الراحة إثر تقديم مباراتنا مع نادي الشباب، على الرغم من موافقة إدارة الهلال، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباريات الأندية السعودية، ما يؤكد على أن اللجنة مستمرة في التعنت بالسير في قرارتها المتناقضة مما يهز ثقة الأندية في دوافع القرارات، والذي يؤكده رفضها لطلب سابق لنادينا بتقديم مباراتنا السابقة مع نادي الرائد في بريدة إلى العصر بدلاً عن المساء، مراعاة لعدم وجود حجوزات طيران للفريق، إذ رفضت الطلب بذريعة احترام الروزنامة الذي انتهكته غير مرة. ثم تم تغيير موعدها إلى العصر لاحقاً نتيجة مشاركة المنتخب في كأس الخليج للمنتخبات وإعادة الجدولة وليس تقديراً لظروف نادي الاتفاق المصحوبة بموافقة الناديين الخطية.

واختتم الاتفاق بيانه: إذ تبدي إدارة النادي تحفظها على القرار فإنها تدعو لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين للالتزام باللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري، وبالتعاميم الصادرة عنها، خصوصاً ما يتعلق بالمادة 9 من اللائحة والتي تلزم اللجنة بإعطاء يومين راحة فقط على الأقل بين المباريات وهي التي لو التزمت بها لما أدخلت نفسها وأدخلتنا معها في هذه الإشكالية التي ما زلنا نأمل أن تجد الحل لدى رئيس مجلس إدارة الرابطة المكلف، الذي ندعوه إلى إلزام اللجنة بإعادة المباراة أمام نادي الشباب لموعدها المقرر سابقًا، أو القبول بتقديم مباراتنا مع نادي الهلال".

ويقع الاتفاق في المركز العاشر بدروي كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 26 نقطة، قبل أن يواجه الهلال في الجولة 21 من المسابقة يوم السبت المقبل.