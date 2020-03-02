قبل النهائي.. وفد من الاتحاد العربي يزور خليل الزياني

زار وفد من الاتحاد العربي لكرة القدم المدرب السعودي المخضرم خليل الزياني في منزله في مدينة الدمام مساء يوم الاثنين، تقديراً لخدماته وما قدمه خلال مسيرته الرياضية وقدم غانم أحمد غانم عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم درعاً تذكارياً للمدرب الذي قاد السعودية إلى أول ألقابها الآسيوية عام 1984م.



من جهة أخرى، أنهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية للبطولة التي ستقام على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام بين منتخبي السنغال وتونس وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للجماهير الرياضية عبارة عن 20 هاتفا محمولا سيتم توزيعها على الجماهير التي ستتواجد في المدرجات .

وتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما فيما تأهل منتخب تونس للنهائي بعد تغلبه على المغرب بأربعة أهداف دون مقابل .