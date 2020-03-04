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اتحاد القدم يجتمع مع ممثلي الأندية المشاركة في أبطال آسيا

المصدر: العربية.نت
من الاجتماع التنسيقي الذي عقد يوم الأربعاء
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عقد اتحاد القدم السعودي يوم الأربعاء اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون المشاركة في دوري أبطال آسيا، وذلك قبل اجتماع الاتحاد الآسيوي الطارئ مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن الاجتماع جاء للتنسيق من أجل تحديد مواعيد جديدة لمباريات دوري أبطال آسيا نتيجة القيود والاشتراطات التي طرأت مؤخراً بسبب فيروس كورونا.

وقال إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد القدم السعودي: حرص مجلس إدارة الاتحاد على إقامة هذا الاجتماع من أجل الاستماع إلى وجهات نظر الأندية ونقلها للاجتماع الطارئ الذي سيعقده الاتحاد الآسيوي في دبي، مشدداً على دعم الاتحاد السعودي للأندية في عدة مواضيع ومنها المتعلقة بجدولة المباريات.

كلمات دالّة

#النصر, #التعاون, #الاتحاد السعودي, #كورونا, #الهلال, #الأهلي, #آسيا

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