الشباب يضمّد جراحه بنقاط العدالة

ضمّد الشباب جراحه بعد فوزه أمام ضيفه العدالة 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضع الشباب ضيفه العدالة في موقفٍ صعب بعدما قربه من العودة مجدداً لدوري الدرجة الأولى حيث أصبح الفارق بينه وبين منطقة الأمان 9 نقاط قبل ختام الدوري بـ9 مراحل.

وتعرض العدالة لضربةٍ قوية بعد مرور 23 دقيقة بعد طرد مدافعه النيجيري جون أوغو لمخاشنته البرازيلي سيبا لاعب الشباب.

وانتظر الشباب حتى الدقيقة 39 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي أكمل تمريرة زميله عبدالله الحمدان بقدمه في شباك الحارس علي المزيدي.

ورد العدالة سريعاً وأهدر مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا هدفاً محققاً عقب بعد متابعته لتسديدة زميله المالي أداما تراوري العائدة من الحارس التونسي فاروق بن مصطفى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وواصل الشباب هجومه ونجح لاعبه عبدالمجيد الصليهم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+5 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الكولومبي دانيلو آسبريلا ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب هجومه وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد حصول مهاجمه غوانكا على ركلة جزاء عند الدقيقة 64 ليتصدى لها المهاجم عبدالله الحمدان ويسددها خارج الشباك.

ورد العدالة سريعاً وحصل مهاجمه أداما تراوري على ركلة جزاء عند الدقيقة 71 ليتقدم لها المهاجم كاروليس آندريا ويسددها إلا أنها وجدت الحارس فاروق بن مصطفى الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الشباب سيطرته ونجح مهاجمه عبدالله الحمدان بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 72 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالمجيد الصليهم ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتستقر في شباك العدالة.

وعند الدقيقة 88 اختتم لاعب الشباب تركي العمّار أهداف فريقه بتسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني غوانكا برأسه في شباك الحارس علي المزيدي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس مؤقتاً، وبقي العدالة على رصيده السابق 14 نقطة ليبقى في المركز الأخير.