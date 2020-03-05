لوتشيسكو يحذر لاعبيه من خطورة الاتفاق

حذر الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لنادي الهلال من مواجهة الاتفاق في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف الهلال، متصدر ترتيب المسابقة برصيد 47 نقطة، فريق الاتفاق، صاحب المركز العاشر برصيد 26 نقطة يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري.

ويتطلع الهلال، الذي يسعى لاستعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي بفارق نقطة عن النصر، لمواصلة صحوته في البطولة من خلال تحقيق انتصاره السادس على التوالي في البطولة، غير أن مهمته لن تكون بالسهلة أمام الاتفاق الذي فاز في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة على الفيصلي وأبها.

وقال لوتشيسكو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: يتعين علينا أن نكون أكثر حذراً في الأيام المقبلة، جميع الفرق أمامنا تلعب بشكل مغاير، لقاء الهلال لا يكون عادياً لدى الغالبية، ما يدفعهم لعطاء ربما يكون استثنائيا.

وأضاف: الاتفاق فريق جيد ومتطور، قدم مستويات متصاعدة مؤخراً، ودائماً ما يكون نداً صعباً، نحن في أتم الجاهزية للمباراة، وعملنا بشكل أكثر تركيزا في الفترة القليلة الماضية.

وتابع : اللاعبون حريصون على تقديم أقصى ما لديهم في المنعطف الأهم في الموسم، قرأت إصراراً عالياً في أعينهم، الجميع متكاتف في الهلال لبلوغ الهدف الأكبر.

ويتفوق الهلال بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه النصر .