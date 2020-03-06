السومة يمنح أهلي فلادان فوزاً صعباً على الفيحاء

قاد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين أمام ضيفه الفيحاء 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الأهلي في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق في الثلاث مراحل الماضية حينما خسر أمام الوحدة والفتح وتعادل أمام النصر في المرحلة الماضية، بقيادة مدربه الجديد الصربي فلادان ميلوفيتش الذي تجاوز المهمة الأولى بنجاح.

وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي حاول كثيراً الوصول إلى مرمى الفيحاء وسنحت له فرصة مبكرة للاعبه سلمان مؤشر الذي تلقى تمريرة من زميله دجانيني ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأردني عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه الألماني ماركو مارين الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الفيحاء سريعاً وأهدر لاعبه الغاني صامويل أوسو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله ادملسون دي باروس ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف الأهلي هجومه في العشر دقائق الأخيرة وكاد مهاجمه عمر السومة أن يسجل هدفاً سينمائياً بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب بكرةٍ مقصية إلا أنها وجدت الحارس عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 87 تمكن السوري عمر السومة من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب برأسه لتستقر في شباك الفيحاء.

وحاول الفيحاء الخروج بنقطة على الأقل بعدما سنحت له فرصة خطيرة للاعبه التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 37 ليتقدم إلى المركز الثالث وبفارق 10 نقاط مؤقتاً عن الهلال المتصدر، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.