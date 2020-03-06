الوحدة يقلب تأخره أمام ضمك إلى فوز بثلاثية

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات عقب فوزه الصعب أمام ضيفه ضمك 3-2، في مواجهةٍ مثيرة احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بأفضلية لضمك الذي فرض سيطرته ووضحت رغبته بتسجيل هدف السبق والذي تحقق له بعد مرور 34 دقيقة عن طريق لاعبه عبدالله الجوعي الذي حول عرضية زميله الجزائري إبراهيم الشنيحي برأسه في شباك الوحدة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد البرازيلي لويس غوستافو لاعب الوحدة أن يسجل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة من مواطنه أنسيلمو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني فرض الوحدة سيطرته وكثّف هجومه بحثاً عن هدف التعادل والذي أتى عند الدقيقة 59 والذي سجله مهاجمه المالي يوسف نياكاتي بعدما حول عرضية زميله أنسيلمو برأسه في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وواصل الوحدة هجومه ونجح لاعبه البرازيلي أنسيلمو بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65 بعدما حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه في شباك ضمك.

وعند الدقيقة 80 ترجم البرازيلي لويس غوستافو تألقه بالمباراة حينما نجح بتسجيل الهدف الثالث بعدما استغل خطأ حارس ضمك في إبعاد الكرة ليخطفها ويضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 90+4 تمكن الأرجنتيني ايميليو زيلايا مهاجم ضمك من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة خاطئة من مدافع الوحدة حمد الجيزاني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً، وبقي ضمك على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز قبل الأخير.