أبها يستعيد نغمة الانتصارات ويعمّق جراح التعاون

استعاد أبها نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام ضيفه التعاون 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح أبها في إيقاف مسلسل إهدار النقاط الذي لازمه في المراحل الـ 7 الماضية، حيث خسر 6 مباريات وتعادل مباراة، في حين واصل التعاون ابتعاده عن نغمة الانتصارات للمباراة السابعة على التوالي، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات.

وانتظر أبها دقيقتين فقط حتى تمكن مهاجمه صالح آل عباس من افتتاح التسجيل عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله خالد الخثلان ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس البرازيلي كاسيو تصدى لها لتعود للاعب نفسه ويسددها في الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول التعاون العودة وأهدر مدافعه البرتغالي ريكاردو ماتشادو هدفاً محققاً بعدما حول عرضية زميله هيلدون راموس برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل التعاون هجومه وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه الكاميروني ليندر توامبا الذي تلقى تمريرة من زميله نيلدون بيترولينا ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وعند الدقيقة 79 تمكن المغربي أمين عطوشي مدافع أبها من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عمّار النجّار ليواجه المرمى ويراوغ الحارس كاسيو ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة كثَف التعاون هجومه ونجح لاعبه ربيع سفياني بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 86 بعدما أكمل تمريرة زميله هيلدون راموس في المرمى الخالي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها 27 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق 29 نقطة ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.