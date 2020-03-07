الهلال يهزم الاتفاق ويوسع الفارق مع النصر إلى 8 نقاط

واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال باستغلال خسارة وصيفه النصر أمام الفيصلي 3-2 ليوسع الفارق إلى 8 نقاط قبل نهاية الدوري بـ9 مراحل.

ولم تظهر المباراة بمستوى عالٍ خاصة الشوط الأول والذي أنهاه الهلال متقدماً بهدف للاعبه البيروفي آندري كاريليو عند الدقيقة 17 حينما حول تمريرة زميله سالم الدوسري برأسه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الاتفاق خلال الربع ساعة الأولى وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه السلوفيني فيليب كيش الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل الاتفاق هجومه وكاد لاعبه محمد الكويكبي أن يسجل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد الهلال سريعاً وكاد مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني حينما تلقى عرضية متقنة من زميله الايطالي سباستيان جوفينكو ليسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وكثّف الاتفاق هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه سعد السلولي الذي تلقى عرضية مميزة من زميله محمد الكويكبي إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وفي الدقائق العشر الأخيرة أحكم الهلال سيطرته على المباراة وكان قريباً من تسجيل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة لتنتهي المباراة بفوزه بهدف لاعبه البيروفي كاريليو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة ليتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 26 نقطة ليبقى في المركز 11.