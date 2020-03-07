تراكم البطاقات يغيّب بيتروس عن مباراة الرائد

سيغيب البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر، عن مواجهة فريقه أمام الرائد ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى بيتروس إنذارا في المباراة التي خسرها فريقه أمام الفيصلي 2 - 3، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري، ليغيب عن مواجهة الرائد بسبب تراكم البطاقات، بعدما وصل رصيده من البطاقات إلى ثلاث.

وكان بيتروس سجل هدف التقدم للنصر في شباك الفيصلي، قبل أن يقلب الفيصلي النتيجة لصالحه ويفوز 3 - 2 ليبقى النصر في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 42 نقطة بعد خوضه 21 مباراة.