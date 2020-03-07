وزارة الرياضة تعلّق حضور الجماهير في السعودية

قررت وزارة الرياضة في السعودية تعليق الحضور الجماهيري في كافة الألعاب الرياضية بدءا من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر.

وجاء في بيان الوزارة: تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد في أغلب دول العالم، وبناء على التدابير الواقعة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من يوم السبت السابع من مارس حتى إشعار آخر على أن تتم مراجعة القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وزادت الهيئة بأنه بالتنسيق مع الأندية التي ستلعب يوم السبت لاسترجاع قيمة التذاكر المدفوعة وإيجاد الآلية لمناسبة لذلك.

وكان رئيس حكومة إيطاليا جوسيبي كونتي أعلن إلغاء الحضور الجماهيري في كافة الألعاب المحلية حتى أبريل المقبل، وهو ما قامت به رابطة الدوري الإماراتي في وقت سابق.