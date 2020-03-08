إدارة العدالة تستعين بـ"يوتيوب" لانتقاد مستوى التحكيم

أصدرت إدارة نادي العدالة، متذيل ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بياناً صحافياً، يوم الأحد، قالت فيه إن الأخطاء التحكيمية أثرت على مسيرة الفريق في المنافسة، وأرفقت في الوقت ذاته مقطعاً مرئياً في "يوتيوب" لبعض الحالات التحكيمية بمباريات الفريق.

وجاء في بيان النادي الصاعد مطلع هذا الموسم إلى المسابقة: نظراً لسلسلة السقطات التحكيمية التي كانت ومازالت ترافق مباريات النادي العدالة والتي ساهمت بشكل مؤثر على نتائج الفريق وترتيبه في سلم الدوري.

وزاد: تعاملنا مع كافة الحالات التحكيمية بروح رياضية، وأحلنا الأمر إلى أصحاب الشأن، إلا أن الوضع لم يتغير، بل زاد سوءاً. وأرفقت مقطعاً مرئياً عبر "يوتيوب" يحتوي على بعض الحالات التحكيمية.

وعن ذلك قالت الإدارة: نرفق مع البيان جزءاً بسيطاً من هذه الأخطاء الفادحة، متمنين أن يسهم ذلك في تسليط الضوء على ما تسبب به ذلك من إهدار الجهود، ويكون وسيلة مساعدة للارتقاء بمستوى التحكيم.