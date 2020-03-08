حمدالله يعود إلى تدريبات النصر قبل لقاء الرائد

عاد المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى تدريبات فريقه النصر الأحد بعد يوم من خسارته الدورية أمام الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتسع الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى ثماني نقاط.

ورفض حمدالله الالتحاق ببعثة النصر المتجهة إلى المجمعة لخوض مباراة يوم السبت، وهو ما دفع المدرب البرتغالي إلى استبعاده من تشكيلة المباراة معتمداً على عبدالفتاح آدم في خط الهجوم.

ونشر حساب نادي النصر على "تويتر" صوراً للاعب المغربي الذي يتصدر هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ضمن استعدادات الفريق لخوض مباراة الرائد في الجولة 21 من المسابقة.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 16 هدفاً مع النصر في دوري الموسم الحالي والذي يحتل فيه فريقه المركز الثاني خلف الهلال برصيد 42 نقطة.

