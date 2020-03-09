تأجيل مباريات 5 أندية في السعودية لمواجهة انتشار كورونا

أجلت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباريات أندية الخليج والصفا والساحل والترجي والخويلدية في مسابقات مختلفة حتى إشعار آخر وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في خبر رسمي عبر حساب الاتحاد على "تويتر" إنها أجلت مباريات أندية الخليج والصفا والساحل في دوري الدرجة الأولى السعودي وفي دوري الدرجة الثانية والترجي الذي ينشط في دوري المناطق، كما قررت تأجيل مباريات الفئات السنية بناديي الخليج والخويلدية حتى إشعار آخر.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة جاءت وفقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة آخر مستجدات الفيروس.