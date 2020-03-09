رازفان لوتشيسكو يدخل قائمة أفضل 10 مدربين في العالم

دخل الروماني رازافان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي ضمن قائمة أفضل عشرة مدربين في العالم التي يتصدرها الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي.

ووفقا للتصنيف الصادر اليوم الاثنين عن موقع "كلوب ورلد رانكينغ" فقد حل لوتشيسكو في المركز العاشر، متقدماً على دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني وغوستافو ألفارو مدرب بوكا جونيورز وإيريك تين هاغ مدرب أياكس أمستردام.

وتقدم مدرب الهلال أربع مراكز في التصنيف، حيث كان يحتل المركز الـ14 في أخر تصنيف للموقع، حاصدًا 226 نقطة جديدة، فيما تواجد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر في المركز الـ21 عالميًا، متراجعًا مركزين عن التصنيف الأخير، الذي احتل به المركز الـ19 عالميًا.

وجاء مارسيلو غاياردو مدرب ريفير بليت الأرجنتيني في المركز الثاني، والإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني ثالثاً رغم إقالته من منصبه قبل شهرين، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي خامساً، وجورجي جيسوس مدرب فلامنغو البرازيلي والهلال السابق في المركز السادس، وريناتو غاوتشو مدرب غريميو البرازيلي سابعاً، وخلفه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان في المركزين الثامن والتاسع.