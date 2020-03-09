وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية الدوري السعودي

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، يوم الاثنين، برؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لمناقشة الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والإجراءات المناسبة لذلك.

وبحسب خبر بثه حساب الوزارة على "تويتر"، فإن الوزير التقى خلال الاجتماع ذاته ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي، وعبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين.

وجرى خلال اللقاء كذلك الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بالتنسبق مع اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن عدم حضور الجماهير في المناسبات الرياضية حتى إشعار آخر وذلك احترازاً من انتشار فيروس كورونا.