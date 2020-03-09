"الانضباط" تعاقب الهويشان.. فيتوريا وأمرابط

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد القدم السعودي عدة قرارات انضباطية، أبرزها تغريم خليف الهويشان رئيس نادي الشباب التنفيذي 50 ألف ريال بعد حديثه الإعلامي عن نادي النصر، كما غرمت روي فيتوريا مدرب النصر ولاعبه نور الدين أمرابط 20 ألفاً بسبب ما بدر منهما خلال وبعد مباراة الفريق أمام أهلي جدة في الجولة قبل الماضية.

وأعلنت لجنة الانضباط أن حديث الهويشان حمل إساءة إعلامية لنادي النصر بحسب الشكوى التي تقدم بها الأخير، وهو ما تسبب بتغريمه 50 ألف ريال سعودي، أما روي فيتوريا مدرب النصر فلم يرتد البطاقة التعريفية خلال مباراة فريقه أمام أهلي جدة وتسبب ذلك بمعاقبته بدفع 20 ألف ريال.

كما أعلنت اللجنة أن غياب نور الدين أمرابط عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية مباراة النصر والأهلي التي تعادل بها الفريقان بهدفين تسبب بتغريمه 20 ألف ريال، وهي ذات العقوبة التي فرضت على سالم الدوسري لاعب الهلال بعد غيابه عن اللقاء الإعلامي بعد نهاية مباراة فريقه والتعاون، وثنائي الشباب محمد سالم وفاروق بن مصطفى عقب خسارة فريقهما أمام اتحاد جدة.

وضمت قائمة العقوبات مدرب الشباب الإسباني لويس غارسيا الذي غاب عن المؤتمر الصحافي بعد خسارة فريقه أمام الاتحاد وتمت معاقبته بدفع 30 ألف ريال سعودي.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت معاقبة نادي التعاون بدفع 10 آلاف ريال لإلقاء جماهيره علبتي مياه بعد نهاية مباراة الفريق أمام الهلال، وكذلك تم تغريم فهد المفرج المشرف العام على كرة القدم بنادي الهلال 20 ألف ريال، وعبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي ونائبه ياسر محروس بدفع 20 ألف ريال نظراً لدخولهم إلى أرضية الملعب في مباراتي التعاون والهلال، والنصر والأهلي.