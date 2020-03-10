الأهلي والاتحاد يخوضان اختباري التعاون والوحدة

يبحث الأهلي عن مواصلة الضغط على فرق المقدمة عندما يرحل إلى القصيم لمواجهة التعاون، فيما يستهدف اتحاد جدة الابتعاد عن مقاعد الخطر عبر اختبار الوحدة الصعب في الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشمل مباريات الجولة لقاءات الاتفاق والشباب في الدمام، واستضافة الفيحاء لأبها في مدينة المجمعة الرياضية.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يسعى أهلي جدة لمواصلة انتصاراته والمحافظة على المركز الثالث حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون.

ونجح الأهلي باستعادة نغمة الانتصارات حينما فاز بصعوبة أمام ضيفه الفيحاء بهدف نظيف سجله مهاجمه السوري عمر السومة قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 37 نقطة وبفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الرابع و13 نقطة عن المتصدر الهلال.

وفي المقابل يبحث التعاون عن تضميد جراحه والعودة لنغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر 7 مباريات خاضها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى التعاون خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين أمام ضيفه الهلال ومضيفه أبها ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 29 نقطة.



الاتحاد والوحدة

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يبحث الاتحاد عن الأمان حينما يستضيف الوحدة المتألق هذا الموسم.

وعاد الاتحاد مجدداً لمسلسل اهدار النقاط عقب تعادله أمام مضيفه الحزم 1-1 في المرحلة الماضية ليبقى في المركز 12 برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز 13.

وفي المقابل يسعى الوحدة لمواصلة تقدمه والمحافظة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.



وكانت خسارة اتحاد جدة العام الماضي أمام الوحدة سبباً في إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من منصبه، وتكليف محمد العبدلي، قبل أن يتم التعاقد مع الهولندي هينك تين كات وإقالته كذلك والتعاقد مع البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الوحدة السابق.



ونجح الوحدة في استعادة توازنه سريعاً عقب خسارته في المرحلة قبل الماضية أمام مضيفه الفتح، حينما حقق فوزاً صعباً أمام ضيفه ضمك 3-2 في المرحلة السابقة.



الاتفاق والشباب

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد يسعى الشباب لمواصلة انتصاراته وإبقاء حظوظه قائمة في الحصول على مركزٍ آسيوي حينما يلاقي الاتفاق.

ونجح الشباب في استعادة توازنه عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام مضيفه اتحاد جدة 5-1 في المرحلة قبل الماضية حينما اكتسح ضيفه العدالة 4-صفر ليرفع رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم إلى المركز السابع وبفارق 5 نقاط عن الوحدة الرابع.

وفي المقابل يأمل الاتفاق في استعادة توازنه والبحث عن مركز متقدم في سلم الترتيب عقب خسارته أمام مضيفه الهلال 1-صفر في المرحلة السابقة ليبقى على رصيده السابق 26 نقطة ليتراجع إلى المركز 11.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث فريقا الفيحاء وضيفه أبها عن الابتعاد كلياً عن دائرة الخطر حينما يلتقيان في مباراةٍ متكافئة.

وتوقفت انتصارات الفيحاء حينما خسر في المرحلة الماضية من أمام مضيفه أهلي جدة بهدف نظيف ليبقى في المركز التاسع برصيد 27 نقطة وبفارق الأهداف عن أبها صاحب المركز العاشر والذي حقق فوزاً ثميناً أمام ضيفه التعاون 2-1 في المرحلة السابقة.