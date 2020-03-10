السهلاوي يغيب عن التعاون 8 أسابيع

تلقى الجهاز الفني لنادي التعاون السعودي ضربة موجعة يوم الاثنين عقب ظهور نتيجة الفحوصات الطبية الخاصة بإصابة مهاجم الفريق محمد السهلاوي.

وأعلن نادي التعاون عبر حسابه الرسمي أن الفحوص الطبية والأشعة التي خضع لها محمد السهلاوي، أظهرت إصابته بتمزق في أوتار عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج معها لفترة علاج تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

وخرج السهلاوي متأثراً بالإصابة في المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال بهدف دون رد الأسبوع الماضي ضمن الجولة الـ20 للدوري السعودي.

وسجل السهلاوي هدفين مع التعاون منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الشتوية، في شباك الدحيل القطري ببطولة دوري أبطال آسيا والرائد في الدوري.