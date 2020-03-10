النصر في مباراة "الفرصة الأخيرة" أمام الرائد

يسعى النصر إلى تجاوز إخفاقاته الأخيرة والعودة إلى المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف الرائد يوم الأربعاء في الجولة 21 من المسابقة.

وتراجع أداء النصر كثيراً في المرحلتين السابقتين عقب تعادله أمام ضيفه أهلي جدة وخسارته أمام الفيصلي ليبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.

وقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للنصر إذا ما أراد إبقاء بصيص من الأمل للمحافظة على لقبه، إذ إن خسارته وفوز الهلال ستزيد الفارق إلى 11 نقطة قبل مواجهتهما المرتقبة في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل يسعى الرائد لإيقاف مسلسل إهدار النقاط وإبقاء حظوظه قائمة في البقاء للحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وأهدر الرائد 7 نقاط في المراحل الثلاث الماضية بتعادله أمام التعاون والفتح وخسارته أمام الفيحاء ليبقى في المركز السادس برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الوحدة الرابع.

وفاز النصر ذهاباً في بريدة بهدفين دون مقابل عن طريق لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله وزميله يحيى الشهري.