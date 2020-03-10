الهلال يسعى لتأمين "الفارق المريح" بنقاط ضمك

يتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته والمحافظة على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على مضيفه ضمك، في افتتاح المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة سيكون الهلال مرشحاً فوق العادة لتحقيق انتصاره السابع على التوالي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك الجريح.

وواصل الهلال مستواه المميز في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما حقق فوزه السادس توالياً أمام ضيفه الاتفاق ليبتعد بالصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر.

ويأمل الهلال في تثبيت فارق 8 نقاط على الأقل قبل خوضه مواجهة ستكون حاسمة أمام غريمه التقليدي النصر في المرحلة المقبلة.

وحافظ الهلال على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات أمام الفيحاء واتحاد جدة والتعاون والاتفاق، والتي سجل في كل مباراة منها هدفاً واحداً.

وفي المقابل ستكون مهمة ضمك صعبة للغاية إذا ما أراد ابقاء حظوظه قائمة في البقاء موسماً آخر في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعلم ضمك أن الخسارة تقربه كثيراً من العودة لدوري الدرجة الأولى حيث إن الفريق يحتل المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة وبفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة والحزم صاحبي المركزين 12 و13.



وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود قد انتهت بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل