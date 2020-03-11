النصر يعبر الرائد برباعية ويقلص الفارق مع الهلال

استعاد النصر نغمة الانتصارات بعدما اكتسح ضيفه الرائد 4-1 ليقلص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 6 نقاط، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

وأشعل الرائد فتيل المباراة بعد تسجيله هدفاً مبكراً وتحديداً بعد مرور 8 دقائق حينما تلقى مهاجمه رائد الغامدي تمريرة بالخطأ من لاعب النصر مختار علي ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتستقر في شباك الحارس الأسترالي براند جونز.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 19 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه عبدالرزاق حمدالله الذي تصدى لركلة جزاء وسدد الكرة التي تصدى لها في المرة الأولى لتعود للاعب نفسه ويضعها في الشباك.

وواصل النصر هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي جوليانو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الرائد الذي فرص سيطرته خلال العشرين دقيقة الأولى ونجح لاعبه رائد الغامدي بتسجيل هدف عند الدقيقة 53 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وواصل الرائد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه السوري جهاد الحسين الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وكثّف الرائد هجومه ونجح مهاجمه الكولومبي ماركو بيريز بتسجيل هدفٍ عند الدقيقة 84 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 86 تمكن المغربي نور الدين مرابط لاعب النصر من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله جوليانو ليحول الكرة بقدمه في شباك الرائد.

وواصل النصر هجومه ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90+4 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله أحمد موسى ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 45 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي الرائد على رصيده السابق 32 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع.