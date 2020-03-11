تريساكو: الحكام الأجانب سيقودون مباريات الجولة 22

كشف الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم السعودية أن الحكام الأجانب سيقودون الجولة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن لجنته ستطلب من الحكام البقاء في السعودية لقيادة مباراتي نصف نهائي كأس الملك.

وقال تريساكو لبرنامج "في المرمى": سيقود الحكام الأجانب مباريات الجولة 22، وسنطلب من الحكام البقاء في السعودية لقيادة مباريات نصف نهائي كأس الملك.

وزاد: احتفظنا بثلاثة طواقم لحكام أجانب من الجولة الماضية وطلبنا منهم البقاء في السعودية وذلك تحسباً لقرار منع رحلات الطيران. وأردف: منع السفر والقدوم من وإلى دبي وإسطنبول جعلنا نستبعد الحكام من أميركا الجنوبية، لأن رحلات الطيران من تلك القارة تتوقف فيهما قبل الوصول إلى السعودية.