تسديدة نيلدو القوية تمنح التعاون نقاط أهلي جدة

ضمّد التعاون جراحه عقب فوزه الثمين أمام ضيفه أهلي جدة 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين واصل أبها صحوته عقب تحقيقه فوزه الثاني توالياً أمام مضيفه الفيحاء 2-صفر، في المرحلة 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم ضمّد التعاون جراحه بعد فوزه الصعب أمام ضيفه أهلي جدة بهدف لاعبه البرازيلي نيلدو بيترولينا.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً حيث مالت له الأفضلية خاصة في الشوط الأول حيث سنحت له فرصة مبكرة للاعبه هيلدون راموس الذي سدد كرةً قوية مرت بجانب مرمى الأهلي.

وعند الدقيقة 10 تمكن البرازيلي نيلدو بيترولينا لاعب التعاون من تسجيل هدف السبق لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي الذي فرض سيطرته وكثّف بحثه من أجل إدراك التعادل وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سلمان مؤشر الذي تلقى تمريرة من زميله الألماني ماركو مارين ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عمر السومة حينما ارتقى لعرضية زميله دجانيني تافاريس وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثّف الأهلي هجومه وأهدر مهاجمه دجانيني تافاريس هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله الألماني مارين إلا أنه حول الكرة خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 32 نقطة ليتقدم الى المركز السادس مؤقتاً، وبقي الأهلي على رصيده السابق 37 ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة واصل أبها صحوته عقب تحقيقه فوزه الثاني توالياً حينما انتصر على مضيفه الفيحاء 2-صفر.

وأنهى أبها الشوط الأول متقدماً بهدف عند الدقيقة 29 سجله لاعبه التونسي سعد بقير الذي استغل تمريرة زميله صالح آل عبّاس وسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني انتظر أبها حتى الدقيقة 80 حينما تمكن لاعبه عبدالله القحطاني من تسجيل الهدف الثاني عقب تلقيه تمريرة من زميله سعد بقير ليدخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في شباك الفيحاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 30 نقطة ليتقدم الى المركز التاسع، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز 11.