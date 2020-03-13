رئيس اللجنة الطبية في اتحاد القدم السعودي يقدم نصائح للوقاية من كورونا

قدم صالح الحارثي، رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي، عددا من النصائح للاعبين التي تساهم في الوقاية من كورونا.

وأوضح الحارثي في مقابلة مع "في المرمى": يجب تجنب ملامسة الأيدي، وأن يتم مسح الأسطح بشكل مستمر كما يجب أن تترك مسافة متر بين الأشخاص على الأقل.

وأضاف الحارثي: على اللاعب الذي يشعر ببعض الأعراض أن يتواصل مع طبيب النادي ويذهب لمركز طبي، ويجب أن لا يتم لمس الوجه أو الأذن خلال ممارسة الرياضة والتخفيف من الذهاب إلى أماكن الحلاقة والأندية الرياضية وغيرها.