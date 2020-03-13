عقوبة مالية على أهلي جدة.. وتغريم الرئيس التنفيذي وبامعوضة

ألزمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي أهلي جدة بدفع غرامة مالية كما غرمت أحمد نور الرئيس التنفيذي للفريق والمدير التنفيذي أحمد بامعوضه.

وجاء في بيان اللجنة على موقعها الرسمي: إشارة إلى التقرير المحال من قبل وزارة الرياضة بعد اكتمال التحقيقات فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي وفيما يخص المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولائحة العمل مع الوسطاء. قامت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بدراسة المخالفات المشار إليها في التقرير وخاصة فيما يتعلق بقيام النادي بدفع عمولات لوسطاء اللاعبين دون وجود عقود مبرمة بين الوسيط والنادي.

وأضاف البيان: إلزام الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإلزام كل من الرئيس التنفيذي أحمد نور، والمدير التنفيذي لكرة القدم أحمد بامعوضه، بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال. واستقطاع المبالغ المدفوعة للوسطاء والمشار إليها في مقدمة هذا القرار من مستحقات اللاعبين وإعادتها لخزينة النادي.