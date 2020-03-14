السعودية.. تعليق الأنشطة والأحداث الرياضية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم السبت، تعليق كافة الأنشطة والأحداث الرياضية اعتبارا من يوم الأحد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإن وزارة الرياضة تعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، وذلك ابتداء من يوم الأحد (15 مارس) وحتى إشعار آخر.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت منع الحضور الجماهيري مطلع الشهر الجاري في كافة المباريات بمختلف الألعاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا.