فيتوريا يمنح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام

منح المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، لاعبي الفريق الكروي الأول راحة لمدة 3 أيام بعد تعليق النشاط الرياضي بالسعودية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر أن روي فيتوريا أوصى اللاعبين بالبقاء في المنزل مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم ومؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج اللياقي والغذائي لحين عودة التدريبات.

وفي وقت سابق، أعلن نادي ضمك، برئاسة صالح أبو نخاع، إيقاف النشاط الرياضي في كافة الألعاب في النادي حتى إشعار آخر.

وذكر الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر تويتر أنه تم اتخاذ قرار تعليق النشاط الرياضي بالنادي بناءً على قرار وزارة الرياضة بتعليق النشاط الرياضي في السعودية؛ وذلك حرصًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وعقد صالح أبو نخاع رئيس ضمك اجتماعًا مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الكروي الأول لمناقشة برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث تقرر تعليق تمارين الفريق اليومية حتى إشعار آخر.