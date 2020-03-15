لاعبو الهلال يوجهون رسالة توعوية

حرص لاعبو نادي الهلال على توجيه رسالة إلى الجماهير وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا عبر مقطع مرئي ظهروا فيه وهم يتخذون التدابير اللازمة للوقاية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر فيديو للاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي قال "مرحبًا شباب، الأسد يتحدث.. أود أن أشارككم هذه الرسالة؛ لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس، لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم، وكلنا معًا.. نراكم لاحقًا، والمجد للأزرق".

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كما قال كل من محمد الشلهوب وهتان باهبري ومحمد البريك وسالم الدوسري وعبدالله الحافظ "اتبعوا تعليمات وزارة الصحة، وتجنبوا التجمعات، الله يحفظ الجميع".

يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت يوم السبت تعليق النشاط الرياضي في السعودية حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا.