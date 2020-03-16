الحزم يعلق أنشطته لمدة 16 يوماً

قررت إدارة نادي الحزم تعليق حضور جميع العاملين إلى مقر النادي لمدة 16 يوماً، تماشياً مع الإجراءات الحكومية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وجاء في بيان النادي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، وتماشيا مع القرارات الحكومية بتعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، فقد تقرر تعليق حضور جميع منسوبي ومرتادي نادي الحزم لمدة 16 يوما مع تعزيز جانب التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات العمل عن بعد لإنجاز المهـام، والأعمال العاجلة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت عن تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.