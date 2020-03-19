ثلاثي اتحاد جدة يواصل التدريبات المنزلية

حرص ثلاثي فريق اتحاد جدة، المغربي كريم الأحمدي قائد الفريق، والبرازيلي برونو أوفيني المدافع المنتقل حديثاً في فترة الانتقالات الشتوية، وبرفقتهما الأرجنتيني ليونادرو خيل، على إجراء حصة تدريبية كاملة رغم إجراءات العزل الطبي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشارك الثلاثي تجربتهم لمتابعيهم عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، تعزيزاً منهم لحملة التدريبات في المنزل، المتبعة من نجوم الرياضة في العالم، خلال الفترة الراهنة. وأجرى الثلاثي التدريبات في منزل أحدهم، الكائن في أحد المجمعات السكنية في مدينة جدة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف النشاط الرياضي مع تعليق تدريبات الأندية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.