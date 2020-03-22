الهلال يدعو إلى الابتعاد عن التجمعات.. والوحدة يضع "كمامة"

وضع نادي الوحدة السعودي يوم الأحد الكمامة إلى شعاره وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وجاء وجود الكمامة على شعار نادي الوحدة في إشارة لتضامن النادي في الحملة الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وغير ناديا الهلال والعدالة اسميهما في "تويتر" عبر وضع مسافات بين الحروف لنشر فكرة التباعد الاجتماعي للحماية من كورونا.

واستمرت باقي الأندية بنشر مقاطع مرئية للاعبيها ومدربيها وهم يوصون بالبقاء في المنزل وتجنب الخروج منه للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت في وقت سابق تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، وحينها كان الهلال يتصدر الترتيب فيما كان يحتل الوحدة المركز الثالث في ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.