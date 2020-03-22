نائب رئيس نادي الاتفاق يكشف إصابته بكورونا

كشف حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي يوم الأحد عن إصابته بفيروس كورونا بالمستجد عد قدومه من العاصمة البريطانية لندن.

وكتب المسحل عبر حسابه بشبكة "تويتر": تم تشخيص إصابتي بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الآخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة وسوف أقضي 14 يوما بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام.

وأضاف: كنت عائدا من ‫لندن ‬يوم السبت وتم فحصي بالمطار ولم تظهر أي أعراض حرارة أو سعال وتم نصحي بالعزل المنزلي والخروج للضرورة فقط، ومع التواصل الدوري من وزارة الصحة نصحوني بالقيام بالفحص. واتجهت للمركز وتم التشخيص.