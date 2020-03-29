الشباب يقلص الميزانية ويوجه بتطبيق التمارين عن بعد

أصدر نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، يوم الأحد، عدداً من القرارات الهامة من أبرزها اتخاذ العديد من إجراءات والتدابير المالية لخفض المصروفات وإعادة أولويات الميزانية.

وأعلن الشباب في بيان له تكليف فهد الشعلان رئيساً تنفيذياً وعبدالله الفارس مديراً لإدارة الإعلام والاتصال حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. ومواصلة العمل على تعقيم مرافق النادي والاستمرار بعقد اجتماعات مجلس الإدارة عن بعد. وتوجيه إدارة كرة القدم بتطبيق التمارين عن بعد بواسطة تقنية الفيديو، وتخاذ العديد من إجراءات والتدابير المالية لخفض المصروفات وإعادة أولويات الميزانية.

وأضاف البيان: المتابعة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن المتطلبات التي تتوافق مع الوضع الراهن بعد توقف النشاط الرياضي. والحث على استمرارية المشاركة المجتمعية وإنهاء جميع الأعمال المتعلقة بأعمال الإنارة في ملعب كرة القدم.