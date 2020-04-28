وفاة مدرب النصر السعودي السابق

أعلن نادي سانت إتيان الفرنسي لكرة القدم، صباح الثلاثاء، وفاة روبرت هيربان، لاعب ومدرب الفريق الأسبق عن عمر يناهز 81 عاما، والذي سبق له تدريب نادي النصر السعودي منتصف الثمانينات الميلادية.

وكشفت وكالة أنباء "أوروبا برس" أن هيربان كان في حالة خطيرة بالرعاية المركزة بمستشفى سانت إتيان منذ الثلاثاء الماضي، وذلك بعد تعرضه لمشاكل في القلب والرئة.

ولعب هيربان طوال مسيرته في نادي سانت إتيان (من 1957 إلى 1972) ، وخاض 23 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وتولى تدريب الفريق فور اعتزاله كلاعب خلال الفترة من 1972 إلى 1983. وفي عام 1976 قاد الفريق للوصول لنهائي كأس أبطال أوروبا، والتي خسرها الفريق الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني.



وفي 1983 ترك الفريق، وعاد له مرة أخرى خلال الفترة من 1987 إلى 1990. كما درب أندية ليون وستراسبورغ وريد ستار والنصر السعودي الذي حقق معه لقب كأس الملك عام 1986.