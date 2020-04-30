تريساكو يعقد اجتماعا مع حكام "المحترفين" و"الأولى"

عقد الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع 72 حكما من حكام بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى.

وجاء الاجتماع استكمالاً لأعمال اللجنة في التعليم والتطوير المستمر بعد توقف النشاط الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتم خلال الاجتماع شرح طريقة العمل خلال شهر رمضان وآليات الاجتماع، حيث ستجرى اختبارات في القانون وحالات الفيديو والتركيز على حالات تقنية (فار)، ثم مناقشتها وشرحها في الاجتماع التالي.

وكشفت واس أنه من المقرر أن تستقطب اللجنة عددا من المحاضرين الدوليين لإقامة مجموعة من المحاضرات الدولية خلال الفترة المقبلة.