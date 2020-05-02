روي فيتوريا: قرار النصر كان صائباً.. ومستقبلي غير واضح

كشف البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر عن إمكانية تمديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، بيد أنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار نهائي حيال هذا الأمر.

ويرتبط فيتوريا بعقد مع النصر يستمر حتى يونيو من العام الحالي، قبل أن تتوقف المنافسات الرياضية السعودية في شهر مارس، وبالتالي تمديد التعاقد حتى نهاية الموسم.

وقال فيتوريا في حوار مطول مع صحيفة "تريبيونا إكسبريسو" البرتغالية: عقدي مع النصر ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وصحيح أن هناك إمكانية لتمديد العقد، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حول هذا الأمر، سننتظر ونرى.

وزاد حول اتخاذه قرار تدريب النصر مطلع العام الماضي بعد تركه بنفيكا البرتغالي: لقد حققت كل البطولات المحلية الممكنة مع بنفيكا وبالتالي شعرت بأنني بلغت الذروة وقررت البحث عن تجربة جديدة، وحينها قررت تدريب النصر الذي كان في المركز الثاني واستطعت خلال فترة وجيزة قيادته إلى تحقيق لقب الدوري وبلوغ الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا، من حسن الحظ أن قراري كان صائباً.

ويتولى روي فيتوريا تدريب النصر منذ يناير 2019، وقاده إلى تحقيق لقب دوري الموسم الماضي بفارق نقطة عن الهلال، كما حقق مع النصر بطولة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة مطلع العام الجاري بعد الفوز على التعاون بركلات الترجيح، وقبل توقف المنافسات الرياضية في السعودية، يحتل فريقه المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، مع بقاء 8 جولات على نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.