تحديد 20 أغسطس موعداً مبدئياً لاستئناف الدوري السعودي

حددت رابطة دوري المحترفين يوم 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد إيقاف المسابقة في شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت الرابطة يوم الثلاثاء بياناً أكدت فيه أنها ستعقد اجتماعاً عاجلاً للأعضاء بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي خلال اليومين المقبلين، لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وأفضل الحلول المتاحة وفق الظروف الحالية، ومن أهمها تحديد يوم 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لعودة الدوري، ووضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة ذلك، بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، كما سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت.

واشارت الرابطة في بيانها إلى أن الأعضاء سيناقشون إمكانية عودة الحكم السعودي لقيادة المباريات، مع الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مطارده النصر، مع بقاء 8 جولات على نهاية الدوري.