تأهل النصر والشباب لربع نهائي الدوري الإلكتروني

تأهلت أندية العدالة والتعاون والهلال والرائد والنصر والشباب والحزم والفتح لدور الثمانية من منافسات دوري محمد بن سلمان الإلكتروني ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود".

واختتم دور المجموعات بنهاية مواجهات المجموعة الرابعة، إذ انتزع الحزم صدارة المجموعة بعد أن حقق لاعبوه عبدالعزيز مجرشي وفيصل الحارثي ثلاثة انتصارات وتعادلا في مواجهتين وخسارة واحدة.

ورافق الحزم لدور الثمانية فريق الشباب، الذي مثله عبدالإله الشمري ومحمد العرفج، إذ شهدت مباريات المجموعة الرابعة تنافسا كبيرا بمشاركة السوري عمر السومة وإبراهيم الفرحان من الأهلي، في حين مثّل محمد الصيعري وعبدالله الجودي فريق الفيصلي، حيث خرج الأهلي و الفيصلي من المنافسات وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني "الشباب".

وكان النصر، الذي مثله فراس البريكان وراكان المطيري، تصدر المجموعة الثالثة بخمسة انتصارات وخسارة واحدة، فيما حل الفتح ثانيا بمشاركة محمد أبو عايد وعبدالعزيز الشهري، وودع كل من أبها والوحدة المنافسات بعد حلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وتنطلق منافسات دور الثمانية من البطولة، حيث سيواجه فريق العدالة نظيرة التعاون، فيما يواجه الهلال فريق الرائد ثاني المجموعة الأولى، أما النصر فسيقابل الشباب ويلتقي الحزم مع الفتح تختتم منافسات ربع النهائي بلقاء الحزم أمام الفتح.

الجدير بالذكر أن نظام دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي يخضع لنظام الفائز بمباراتين من أصل ثلاثة كما كان في دور المجموعات.