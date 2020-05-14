المسحل يؤكد الاستعانة بالتبديلات الخمسة

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم الاستعانة بقانون التغييرات الخمسة في حال عودة البطولات، مضيفاً أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستكون متواجدة في جميع المباريات المتبقية.

وأوضح المسحل في لقاء خلال نشرة الرياضة في "العربية" أن قرار عودة المسابقات ما زال قيد الدراسة. وحول تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" أضاف المسحل بأنه لم يتم التطرق لفكرة إلغائها نهائيا، مبينا أن الإشكالية الوحيدة تكمن في وجود 5 فنيين فقط.

واختتم المسحل اللقاء مؤكدا استعانة الاتحاد السعودي بقانون التغييرات الخمسة التي أقرها المجلس التشريعي لكرة القدم في وقت سابق.