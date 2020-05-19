ميسي ونجوم العالم يدعمون تحدي تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، عن دعم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، في مباراة "البلايستيشن" الخيرية مع سعود آل سويلم، الرئيس السابق لنادي النصر.

وأطلق آل سويلم تحدي المباراة الخيرية والتي سيذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان، ومن المقرر أن تقام المباراة عبر "البلايستيشن" في الـ 29 من رمضان الجاري، وقدم آل الشيخ، مالك ألميريا الإسباني، تبرعا بقيمة مليون ريال، وحظيت المباراة باهتمام واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سيخوض تركي آل الشيخ التحدي بفريق ألميريا، على أن يلعب سعود آل سويلم بفريق نادي النصر.

ليونيل ميسي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

ونشر حساب ألميريا الرسمي في "تويتر" فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعلن عبره دعمه لتركي آل الشيخ وتمنى له التوفيق، وكشف الدولي البرازيلي السابق روبرتو كارلوس عن تضامنه مع سعود آل سويلم وفريق النصر.

البرازيلي روبرتو كارلوس To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

فيما توقع البرازيلي دافيد لويز، مدافع أرسنال الإنجليزي، خسارة تركي آل الشيخ في المباراة، واصفا المباراة الإلكترونية بالهامة جدا، بينما ساند الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، سعود آل سويلم، ودعم زميله في الفريق البوسني ميراليم بيانيتش تركي آل الشيخ، وذلك عبر فيديوهات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

الأرجنتيني باولو ديبالا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

يشار إلى أن وزارتي الرياضة والإسكان أطلقتا بالتعاون مع منصّة جود الإسكان في مايو الجاري، مسابقة (دوري جود) بمشاركة أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يهدف الدوري إلى جمع العطاءات والإسهامات الخيرية لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة ممن تنطبق عليها شروط الدعم السكني على مستوى السعودية.