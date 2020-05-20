"مسابقة سعودية" في تويتر تجذب أنظار نجوم كرة القدم

جذبت مسابقة تصويت سعودية حول صورتين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنظار نجوم عالميين وعرب بالإضافة إلى حسابات رسمية للأندية المحلية والعربية والعالمية.

وفي تصويت بين حسابين سعوديين يعتمد على تفضيل واحدة من صورتين لهما في "تويتر" أدلى عدد كبير من اللاعبين والأندية بأصواتهم للطرفين ما جعل التصويت حديث العالم الافتراضي يوم الاثنين.

وكان من بين المصوتين لإحدى الصورتين، نادي دورتموند الألماني بحسابه الإنجليزي الذي علق على صورة المشارك قائلا "هذا ما يحدث عندما يملك براندت الكرة". وتظهر في الصورة ناراً بجانب دلة قهوة.

فيما وصف حساب نادي إيه سي ميلان الإيطالي الناطق العربية، النار، بشعور الجماهير بعد عودة نجمهم المفضل إبراهيموفيتش إلى الفريق.

وكان إنتر ميلان من بين الأندية التي صوتت للصورة، بالإضافة إلى يوفنتوس الذي صوت لاعباه بيانيتش وديبالا بصورة مختلفة على الصورتين المتنافستين.

ولم تتوقف الحسابات الأجنبية عند هذا الحد، حيث قام حساب 433 الشهير بكتابة صوته للطرف المنافس عبر كتابة اسمه باللغة الإنجليزية، كما نشر حساب رابطة الدوري الفرنسي صوتها للطرف نفسه وأيضا صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة.

ومن بين النجوم الذين شاركوا في التصويت، يعد الإسباني سيسك فابريغاس الأبرز ، وشهد تصويته تعارضاً مع زوجته اللبنانية الأصل دانييلا سمعان والتي صوتت على الصورة الأخرى، وكان معه كل من الهداف الإماراتي علي مبخوت، ونجوم الدوري السعودي الحاليين والسابقين مثل سالم الدوسري وعبدالله عطيف ومحمد العويس وعبدالفتاح عسيري، والمصري محمود كهربا، لاعب اتحاد جدة السابق.

فيما لم يتوقف التصويت عند الأفراد فقط، بعد دخول عدد من الأندية العربية الشهيرة من بينها الشباب والرائد السعوديين والأهلي المصري والفيصلي الأردني والجزيرة الإماراتي.