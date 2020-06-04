رومارينيو لـ "العربية. نت": الهلال أقوى فريق.. وحمدالله المهاجم الأفضل

يعتقد البرازيلي رومارينيو، مهاجم اتحاد جدة، أن فريقه يمكن أن يعود إلى وضعه السابق وإلى منصات التتويج بوجود المدرب فابيو كاريلي، وكذاك بعودة فهد المولد، واصفاً الهلال بأقوى فريق في السعودية، وأكد أن المغربي عبدالرزاق حمدالله المهاجم الأفضل في الوقت الحالي.

وقال رومارينيو "29 عاما" في تصريحات لـ"العربية.نت" يوم الخميس: اشتقت كثيرا لكرة القدم وإلى نادي الاتحاد والجماهير، لم ألعب كرة القدم منذ أكثر من شهرين، وهي أكثر شيء أحب القيام به في حياتي، وغالبية اللاعبين يشعرون مثلي، وأعتقد أن هذا الأمر لن يطول وسنعود إلى حياتنا الطبيعية.

ويقضي مهاجم الاتحاد فترة العزل المنزلي في البرازيل، إذ سبق وغادر إلى بلاده عبر طائرة خاصة مع مواطنه دي سوزا، لاعب أهلي جدة، في أبريل الماضي، وحول كيفية محافظته على جاهزيته البدنية وقضاء فترة العزل، أوضح: أتواجد في البرازيل بمدينة ساو باولو مع عائلتي، أقضي معظم الوقت معهم، وأتدرب كثيرا من أجل أن أكون جاهزا للعودة إلى المنافسات في أي وقت، وأحافظ على جاهزيتي عبر تدريبات صباح كل يوم، وأشتاق كثيرا للعودة إلى السعودية واستئناف المنافسات.

وبخصوص مدى إمكانية استفادة اتحاد جدة من فترة التوقف، ذكر: أعتقد أن الاتحاد بإمكانه العودة بقوة لأنه فريق كبير، والأندية مثل الاتحاد تتعافى من أجل استعادة مكانتها في أسرع وقت، وبوجود المدرب كاريلي وعودة فهد المولد، يمكننا تحقيق ذلك، لكننا بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين جدد ليصبح الفريق أكثر قوة.

وانتقل المهاجم البرازيلي إلى اتحاد جدة في أغسطس 2018 قادما من الجزيرة الإماراتي، وخاض مع الاتحاد 66 مباراة سجل 29 هدفا وصنع 6، ويمتلك 11 هدفا في رصيده خلال منافسات الموسم الحالي لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويعد هداف الاتحاد في المسابقة.

وأبدى رومارينيو إعجابه الشديد بامكانات المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، وقال عنه: بالنسبة لي وبكل صراحة، حمدالله هو المهاجم الذي يعجبني في الدوري وأرى أنه الأفضل، أما النادي الأقوى في السعودية فهو الهلال، لأن لديه خط هجوم قويا للغاية، ويمتلك تركيبة مميزة من اللاعبين.

وأوضح أنه لا يرغب في مغادرة الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه بدأ ينسجم بشكل أكبر مع الاتحاد، ويرغب في تقديم أفضل إمكاناته خلال المرحلة المقبلة من أجل مساعدة الفريق للعودة إلى مكانته السابقة.